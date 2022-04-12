И снова — в два раза больше джекпонов! Суперакция от «Лиги Ставок» в честь Дня космонавтики

С 12 по 17 апреля 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить в два раза больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.

«Лига Ставок» уже проводила подобную акцию в марте — и тогда это вызвало невероятный ажиотаж среди игроков. Теперь их ждет новая «неделя удвоения джекпонов», приуроченная к празднованию Дня космонавтики — очередной годовщине легендарного полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.

Напомним, что джекпоны — это игровые купоны, которые участвуют во всех розыгрышах призового фонда акции «Джекпот. Большой куш». Они начисляются за каждые 500 рублей чистого выигрыша или не сыгравшей ставки.

Количество джекпонов для одного пользователя не ограничено. При этом джекпон, номер которого не выпал в ежедневном розыгрыше, продолжает участвовать в еженедельном и ежемесячном розыгрышах, а также в запланированном на 17 декабря 2022 года итоговом, когда весь годовой «Джекпот» будет обязательно разыгран.

Чем больше джекпонов получает клиент «Лиги Ставок», тем выше вероятность его выигрыша. Так вот, с 12 по 17 апреля число начисляемых джекпонов будет увеличено вдвое для ставок, оформленных с 9:00 до 14:59 (мск). Исключение составят пари со статусом «возврат», «отмена» или «выкуп».