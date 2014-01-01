Букмекерская компания «ФОНБЕТ» поможет благотворительным фондам и больницам в борьбе с коронавирусом. До конца мая букмекер выделит дополнительно 30 млн рублей на поддержку волонтеров, фондов и медицинских учреждений, об этом в интервью газете «Известия» заявил генеральный директор компании Александр Парамонов. На эти деньги будут закуплены средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ.

«ФОНБЕТ» поддержит благотворительные организации и социальные учреждения по всей России, а также тех, кто наиболее уязвим в условиях пандемии: бездомных, пожилых людей, женщин с детьми. В частности, помощь от «ФОНБЕТ» получат фонд «Добрые дела», приют им. Е. Глинки и сеть приютов для бездомных «Ной». Именно вклад в борьбу с коронавирусом, по словам Александра Парамонова, является главным приоритетом компании на ближайший месяц.

Обзор букмекерской компании «ФОНБЕТ» на Sports.ru