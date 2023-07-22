Бухлицкий об отстранении сборной России: «Спорт должен быть вне политики, но эта известная фраза уже многие десятилетия не действует»

Теги Андрей Бухлицкий сборная России Политика Пляжный футбол

Андрей Бухлицкий поделился мнением об отстранении сборной России по пляжному футболу.

Россию отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Ни к чему это. Спорт должен быть вне политики, но, к сожалению, эта известная фраза уже многие десятилетия не действует. Спорт вне политики – для спортсменов, но не для остальных. Мы готовы играть и решать все вопросы на площадке, как и должно быть. Все происходящее вокруг не должно касаться спорта, в этом и суть фразы «спорт вне политики».

Национальную команду надо собирать, мы должны быть готовы ко всему. Важно, чтобы не пропадала нить взаимопонимания, сыгранность. Сборная должна продолжать тренироваться, если есть матчи – играть, так что вопрос «Зачем?» фактически отпадает», – рассказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу.

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7 комментариев

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Max Zhomkov
а зачем нам соревноваться с Европой, там же все злые и подлые, всё хотят нагадить России, русофобы и геи. Сарказм. Текущий чемпион мира - Россия , не примет участие в кубке мира 2023 по политическим причинам. турнир пройдет в Дубае в феврале 2024
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Жирный Лукаку
Верните бухлицкого на стадионы!
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Собиратель хаоса
Отстранили и отстранили. Нужно прекращать ныть и делать свой собственный продукт. Вон, американцы, на клубном уровне вообще нигде не играют, а на уровне сборных постольку поскольку. Даже если представить, что их кто то откуда то отстранит, они этого даже не заметят, им пофигу, у них Супербоул. А если не получается сделать продукт, то искать другое призвание в жизни.
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mitos
Спорт и политика это часть общества. Часть не может существовать сама по себе.
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justbored
Ответ Max Zhomkov
а зачем нам соревноваться с Европой, там же все злые и подлые, всё хотят нагадить России, русофобы и геи. Сарказм. Текущий чемпион мира - Россия , не примет участие в кубке мира 2023 по политическим причинам. турнир пройдет в Дубае в феврале 2024
"мы заваримся в своей каше и ничего хорошего из этого не получится" Бухлицкий. но продолжайте сражаться со строуменами
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Max Zhomkov
Ответ justbored
"мы заваримся в своей каше и ничего хорошего из этого не получится" Бухлицкий. но продолжайте сражаться со строуменами
пляжка всегда варилась в своей каше, Бразильцы приезжают и играют в чемпионате России, российские игроки в других чемпионатах почти не играли никогда, потому что денег меньше и уровень ниже. Конкретно в пляжке сборная не сильно в уровне потеряет
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