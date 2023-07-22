Бухлицкий об отстранении сборной России: «Спорт должен быть вне политики, но эта известная фраза уже многие десятилетия не действует»
Андрей Бухлицкий поделился мнением об отстранении сборной России по пляжному футболу.
Россию отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Ни к чему это. Спорт должен быть вне политики, но, к сожалению, эта известная фраза уже многие десятилетия не действует. Спорт вне политики – для спортсменов, но не для остальных. Мы готовы играть и решать все вопросы на площадке, как и должно быть. Все происходящее вокруг не должно касаться спорта, в этом и суть фразы «спорт вне политики».
Национальную команду надо собирать, мы должны быть готовы ко всему. Важно, чтобы не пропадала нить взаимопонимания, сыгранность. Сборная должна продолжать тренироваться, если есть матчи – играть, так что вопрос «Зачем?» фактически отпадает», – рассказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу.
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