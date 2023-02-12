Бухлицкий о выступлении без флага: «Надо играть, без нас там грустят и деградируют. Потом вернуться будет очень тяжело»
Андрей Бухлицкий высказался о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.
– Многие спорят, нужно или не нужно возвращаться на турниры под нейтральным флагом. Как считаете вы?
– Надо играть. Тут нет никакой другой стороны. Надо вернуться, они там уже без нас грустят и деградируют. Надо обязательно возвращаться.
– Просто некоторые говорят, что под нейтральным флагом лучше не играть. Именно этот критерий.
– Лучше играть, я скажу так. Это факт. Иначе мы остановимся в развитии. Это касается всех видов спорта. Мы заваримся в своей каше, и ничего хорошего из этого не получится. Потом вернуться будет очень тяжело. Под нейтральным – значит, под нейтральным. Будем выигрывать так, – сказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу.
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Спортсмен должен выступать только от своего имени, имени своих родителей, своей команды, своих тренеров. Каждый из этих людей чисто теоретически может быть из разных стран. Привязка спортсмена к стране это общечеловеческая отсталость, которая держится только на том, что гос. бюджеты стран проплачивают свой пиар, используя достижения личностей, которые зависимы от денег. Но речь о деньгах, а не о каком-то национальном духе. С тем же успехом может выступать спортсмен от Кока-Колы, если все расходы на его развитие покроет эта компания.
Вообще это говорит лишь о том, что ты ни с кем не общался вообще.
Выступать без гимна и флага - это прогнуться, встать на колени и предать себя, свою Родину!