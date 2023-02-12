Бухлицкий о выступлении без флага: «Надо играть, без нас там грустят и деградируют. Потом вернуться будет очень тяжело»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Бухлицкий чемпионат мира по пляжному футболу сборная России Политика Футбол

Андрей Бухлицкий высказался о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.

– Многие спорят, нужно или не нужно возвращаться на турниры под нейтральным флагом. Как считаете вы?

– Надо играть. Тут нет никакой другой стороны. Надо вернуться, они там уже без нас грустят и деградируют. Надо обязательно возвращаться.

– Просто некоторые говорят, что под нейтральным флагом лучше не играть. Именно этот критерий.

– Лучше играть, я скажу так. Это факт. Иначе мы остановимся в развитии. Это касается всех видов спорта. Мы заваримся в своей каше, и ничего хорошего из этого не получится. Потом вернуться будет очень тяжело. Под нейтральным – значит, под нейтральным. Будем выигрывать так, – сказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу.

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16 комментариев

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игрочишка всея руси
Хоть без флага и так же понятно что с россии.
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artpal
Ответ Narek Sargsyan
у нас в Армении сейчас очень много русских и никогда я со стороны армян не встречал актов высокомерия или чувства своего превосходства, но когда я жил в Pоссии встречал очень много случаев дискриминации, и не только по отношению армян , к узбекам, к таджикам, к казахам.
В Сочи приезжай. Там сполшное высокомерие и чувство своего превосходства со стороны армян - и к таджикам, и к узбекам, и к русским и т.д.
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Narek Sargsyan
Ответ antiginer
Сказал и заправив трико в носки,надев туфли растворился в ночи
вот чистейший пример расизма и взглядов на жизнь по стереотипам
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Narek Sargsyan
Ответ artpal
Ой, ну уж кому-кому, но точно не армянину рассуждать о высокомерии и завышенной самооценке русских. Там, где русские учились, армяне преподавали
у нас в Армении сейчас очень много русских и никогда я со стороны армян не встречал актов высокомерия или чувства своего превосходства, но когда я жил в Pоссии встречал очень много случаев дискриминации, и не только по отношению армян , к узбекам, к таджикам, к казахам.
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Narek Sargsyan
Ответ Teodrakis
Ахах, включи любого поляка и узнаешь кто тут хозяин мира. Вообще это говорит лишь о том, что ты ни с кем не общался вообще.
ну если тебе по телевизору говорят что поляки высокомерные, это не значит что это так и есть, если они не любят русских это не значит что по умолчанию они такие по отношению ко всем, наверное сложно любить народ президент и власть которого каждый день угрожает им ядерным уничтожением
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Teodrakis
Спортсмен реализуется для себя. Точка. Он никому ничего не должен, если его не связывает контракт, в котором он подписался быть кому то должным.
Спортсмен должен выступать только от своего имени, имени своих родителей, своей команды, своих тренеров. Каждый из этих людей чисто теоретически может быть из разных стран. Привязка спортсмена к стране это общечеловеческая отсталость, которая держится только на том, что гос. бюджеты стран проплачивают свой пиар, используя достижения личностей, которые зависимы от денег. Но речь о деньгах, а не о каком-то национальном духе. С тем же успехом может выступать спортсмен от Кока-Колы, если все расходы на его развитие покроет эта компания.
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antiginer
Ответ Narek Sargsyan
простите, но из всех народов с которыми я общался в жизни самая большая самооценка и чувство своего величия у русских, никогда ни у другого народа не видел столько высоктерности и чувства своего превосходства по отношению к другим народам
Сказал и заправив трико в носки,надев туфли растворился в ночи
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antiginer
Вы давно в местном инкубаторе деградируете и не думаете останавливаться.
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Teodrakis
Ответ Narek Sargsyan
простите, но из всех народов с которыми я общался в жизни самая большая самооценка и чувство своего величия у русских, никогда ни у другого народа не видел столько высоктерности и чувства своего превосходства по отношению к другим народам
Ахах, включи любого поляка и узнаешь кто тут хозяин мира.
Вообще это говорит лишь о том, что ты ни с кем не общался вообще.
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Teodrakis
Я думал, что придумал эту фамилию, а оказывается есть реальный человек 0_0
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artpal
Ответ Narek Sargsyan
простите, но из всех народов с которыми я общался в жизни самая большая самооценка и чувство своего величия у русских, никогда ни у другого народа не видел столько высоктерности и чувства своего превосходства по отношению к другим народам
Ой, ну уж кому-кому, но точно не армянину рассуждать о высокомерии и завышенной самооценке русских. Там, где русские учились, армяне преподавали
+3
-2
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Narek Sargsyan
Ответ Narek Sargsyan
простите, но из всех народов с которыми я общался в жизни самая большая самооценка и чувство своего величия у русских, никогда ни у другого народа не видел столько высоктерности и чувства своего превосходства по отношению к другим народам
высокомерности*
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Narek Sargsyan
простите, но из всех народов с которыми я общался в жизни самая большая самооценка и чувство своего величия у русских, никогда ни у другого народа не видел столько высоктерности и чувства своего превосходства по отношению к другим народам
+3
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-2
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L.A.S_Vegas_777_
Надо сохранять гордость, честь и достоинтство!
Выступать без гимна и флага - это прогнуться, встать на колени и предать себя, свою Родину!
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Faust Doc
Бухлицкий))) какая приятная фамилия))
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Spaten
Бухнешь так дома и очнёшься в воротах сборной… Африки))
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