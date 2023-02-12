Бухлицкий о выступлении без флага: «Надо играть, без нас там грустят и деградируют. Потом вернуться будет очень тяжело»

Андрей Бухлицкий высказался о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.

– Многие спорят, нужно или не нужно возвращаться на турниры под нейтральным флагом. Как считаете вы?

– Надо играть. Тут нет никакой другой стороны. Надо вернуться, они там уже без нас грустят и деградируют. Надо обязательно возвращаться.

– Просто некоторые говорят, что под нейтральным флагом лучше не играть. Именно этот критерий.

– Лучше играть, я скажу так. Это факт. Иначе мы остановимся в развитии. Это касается всех видов спорта. Мы заваримся в своей каше, и ничего хорошего из этого не получится. Потом вернуться будет очень тяжело. Под нейтральным – значит, под нейтральным. Будем выигрывать так, – сказал двукратный чемпион мира по пляжному футболу.

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