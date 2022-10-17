Андрей Бухлицкий: «Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать»

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий высказался о возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«У нас сейчас хороший уровень пляжного футбола. Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать.

Отрадно за русских игроков, что они имеют возможность соревноваться, нам удается держать свой уровень, но если турниров не будет, будет деградация.

Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы», – сказал Бухлицкий.