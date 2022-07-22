Гендиректор пляжного «Строгино» пригласил Дзюбу: «Будет суперфорвардом, можно попробовать. Артем абсолютно точно подойдет пляжному футболу»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Строгино Кристалл пляжный футбол Чемпионат.com Футбол

Артему Дзюбе предложили попробовать свои силы в пляжном футболе. 

Нападающий остается свободным агентом после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона. 

«Куда Дзюбе? Первая мысль – пляжный футбол. Попробовать, почему нет? В Санкт-Петербурге есть хорошая команда «Кристалл», в Москве много клубов. Дзюба абсолютно точно подойдет пляжному футболу, 100%. Будет суперфорвардом, можно попробовать. «Строгино» открыто.

Можно ли считать официальным предложением? Можно. Место в стартовом составе? Пробьем», – сказал генеральный директор пляжного футбольного клуба «Строгино» Дмитрий Струтынский в эфире «Матч Премьер».

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