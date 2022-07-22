Гендиректор пляжного «Строгино» пригласил Дзюбу: «Будет суперфорвардом, можно попробовать. Артем абсолютно точно подойдет пляжному футболу»

Артему Дзюбе предложили попробовать свои силы в пляжном футболе.
Нападающий остается свободным агентом после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона.
«Куда Дзюбе? Первая мысль – пляжный футбол. Попробовать, почему нет? В Санкт-Петербурге есть хорошая команда «Кристалл», в Москве много клубов. Дзюба абсолютно точно подойдет пляжному футболу, 100%. Будет суперфорвардом, можно попробовать. «Строгино» открыто.
Можно ли считать официальным предложением? Можно. Место в стартовом составе? Пробьем», – сказал генеральный директор пляжного футбольного клуба «Строгино» Дмитрий Струтынский в эфире «Матч Премьер».