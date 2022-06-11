«Сборная, несмотря на сложность нынешних времен, все равно должна жить». Лихачев о победе над Беларусью в товарищеском матче по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил победу команды в товарищеском матче с Беларусью (4:6).

«Очень доволен командой. Матч должен был понравиться зрителям. Задача у сборной России самые высокие – побеждать в каждой конкретной игре.

Мы всегда это говорим нашим ребятам. Отсюда удовлетворены результатом сегодня и игрой.

Сборная, несмотря на сложность нынешних времен, все равно должна жить. Тем более такая сборная, которую можно по праву назвать гордостью нашего футбола», – сказал Лихачев.

Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче