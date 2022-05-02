Михаил Лихачев: «Футбол никуда не денется. Должно пройти какое-то время, и будут приняты решения, которые позволят нам вернуться в футбольную семью»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал решение УЕФА отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Мы как участники футбольной семьи можем говорить о том, что вряд ли стоит разделять большой футбол, мини-футбол, пляжный, женский футбол – мы все находимся примерно в одних условиях и одинаково испытываем горечь от такого решения.

Конечно, очень печально, что футбол, спорт вообще, становится инструментом в политической борьбе, но решение так или иначе ожидаемое.

Надо понять, как действовать в этих реалиях. Понятно, что надо заниматься по-прежнему со всей отдачей всем тем футбольным процессом, который у нас есть.

Что касается сборных, то проводить учебно-тренировочные сборы, какую-то дополнительную ввести селекцию на этих сборах, договариваться с теми сборными, которые готовы сыграть с нами товарищеские матчи. Пока я вижу такой путь.

Футбол никуда не денется, должно пройти какое-то время и будут приняты цивилизованные решения, которые позволят нам вернуться в футбольную семью», – сказал Лихачев.

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