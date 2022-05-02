Михаил Лихачев: «Футбол никуда не денется. Должно пройти какое-то время, и будут приняты решения, которые позволят нам вернуться в футбольную семью»

Теги УЕФА сборная России Михаил Лихачев ТАСС Пляжный футбол

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев прокомментировал решение УЕФА отстранить россиян от международных турниров под эгидой организации в сезоне-2022/23.

«Мы как участники футбольной семьи можем говорить о том, что вряд ли стоит разделять большой футбол, мини-футбол, пляжный, женский футбол – мы все находимся примерно в одних условиях и одинаково испытываем горечь от такого решения.

Конечно, очень печально, что футбол, спорт вообще, становится инструментом в политической борьбе, но решение так или иначе ожидаемое.

Надо понять, как действовать в этих реалиях. Понятно, что надо заниматься по-прежнему со всей отдачей всем тем футбольным процессом, который у нас есть.

Что касается сборных, то проводить учебно-тренировочные сборы, какую-то дополнительную ввести селекцию на этих сборах, договариваться с теми сборными, которые готовы сыграть с нами товарищеские матчи. Пока я вижу такой путь.

Футбол никуда не денется, должно пройти какое-то время и будут приняты цивилизованные решения, которые позволят нам вернуться в футбольную семью», – сказал Лихачев. 

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