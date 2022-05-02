Никоноров об отстранении российских команд: «Создать альтернативный чемпионат с дружественными странами было бы хорошим решением»

Нападающий сборной России по пляжному футболу прокомментировал отстранение российских команд от турниров .

«Решение было ожидаемым, но тем не менее томилась надежда, что ситуация изменится и мы сможем провести полноценный пляжный сезон в этом году, но, похоже, уже не в этом.

Никто на 100% не знает, как будет развиваться пляжный футбол в России, но в любом случае мы обязаны отреагировать на решение УЕФА правильно и должны разработать стратегический план развития, чтобы прогрессировать. Отсутствие международных матчей точно отрицательно скажется на всех разновидностях футбола.

Мое мнение, что нужно подавать апелляцию в CAS и бороться до конца. Время покажет, принесет ли это плоды, шансы объективно очень малы, но тем не менее биться надо.

Командам и сборным нужно продолжать готовиться, тренироваться, каждому игроку спрашивать с себя по максимуму, и когда мы вернемся на международную арену, сумеем показать качество футбола и результаты высокого уровня, как привык видеть весь мир.

Я думаю, не стоит принимать кардинальные решения по переходу в другие ассоциации. А вот создать альтернативный чемпионат с дружественными странами, где мы сможем играть, получать практику и прогрессировать было бы хорошим решением», – сказал Никоноров.