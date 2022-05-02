Никоноров об отстранении российских команд: «Создать альтернативный чемпионат с дружественными странами было бы хорошим решением»

Теги УЕФА сборная России Борис Никоноров Пляжный футбол

Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров прокомментировал отстранение российских команд от турниров УЕФА.

«Решение было ожидаемым, но тем не менее томилась надежда, что ситуация изменится и мы сможем провести полноценный пляжный сезон в этом году, но, похоже, уже не в этом.

Никто на 100% не знает, как будет развиваться пляжный футбол в России, но в любом случае мы обязаны отреагировать на решение УЕФА правильно и должны разработать стратегический план развития, чтобы прогрессировать. Отсутствие международных матчей точно отрицательно скажется на всех разновидностях футбола.

Мое мнение, что нужно подавать апелляцию в CAS и бороться до конца. Время покажет, принесет ли это плоды, шансы объективно очень малы, но тем не менее биться надо.

Командам и сборным нужно продолжать готовиться, тренироваться, каждому игроку спрашивать с себя по максимуму, и когда мы вернемся на международную арену, сумеем показать качество футбола и результаты высокого уровня, как привык видеть весь мир.

Я думаю, не стоит принимать кардинальные решения по переходу в другие ассоциации. А вот создать альтернативный чемпионат с дружественными странами, где мы сможем играть, получать практику и прогрессировать было бы хорошим решением», – сказал Никоноров. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные