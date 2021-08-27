Депутат Свищев: «Пляжники достойны звания ЗМС. Их успех нужно закрепить госнаградами»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи предложил присвоить игрокам сборной России по пляжному футболу звания Заслуженных мастеров спорта после победы на домашнем чемпионате мира.

«Наши пляжники – настоящие герои! Я считаю, что они сегодня абсолютно точно достойны звания заслуженных мастеров спорта.

Их успех нужно закрепить государственными наградами. В такое сложное время, в таком тяжелейшем для нас турнире стать чемпионами мира – это нечто.

Пляжный чемпионат мира – крутейшее событие с точки зрения эмоций. Безусловно, нельзя не отметить организацию турнира – все было сделано гениально. Поэтому поздравляю всех причастных – они, безусловно, часть этой победы.

Наши результаты в пляжном футболе говорят о том, что этот вид спорта у нас получил признание народа и спортсменов. Не удивлюсь, если вскоре он станет по-настоящему народным видом спорта – если ребята продолжат показывать такие результаты», – сказал Свищев.

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