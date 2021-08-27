Депутат Свищев: «Пляжники достойны звания ЗМС. Их успех нужно закрепить госнаградами»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев чемпионат мира по пляжному футболу сборная России пляжный футбол Политика Пляжный футбол

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил присвоить игрокам сборной России по пляжному футболу звания Заслуженных мастеров спорта после победы на домашнем чемпионате мира.

«Наши пляжники – настоящие герои! Я считаю, что они сегодня абсолютно точно достойны звания заслуженных мастеров спорта.

Их успех нужно закрепить государственными наградами. В такое сложное время, в таком тяжелейшем для нас турнире стать чемпионами мира – это нечто.

Пляжный чемпионат мира – крутейшее событие с точки зрения эмоций. Безусловно, нельзя не отметить организацию турнира – все было сделано гениально. Поэтому поздравляю всех причастных – они, безусловно, часть этой победы.

Наши результаты в пляжном футболе говорят о том, что этот вид спорта у нас получил признание народа и спортсменов. Не удивлюсь, если вскоре он станет по-настоящему народным видом спорта – если ребята продолжат показывать такие результаты», – сказал Свищев.

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