«Это 14 патриотов России, которые любят нашу страну и уважают ее. Они сделали все, чтобы порадовать родину». Лихачев о сборной по пляжному футболу

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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от третьей в истории победы российской команды в финале чемпионата мира.

В финальном матче россияне победили японцев (5:2).

«Дебютная, в 2011-м, как первый ребенок. Она стала особенной. Вторая, в 2013-м, была одержана на далеком острове Таити, куда добраться практически невозможно. Она получилась очень тяжелой и чем-то напоминает нынешнюю.

Понятно, дома очень хотелось подняться на высшую ступень пьедестала. Счастлив и даже не могу передать все свои ощущения. Горд за наших ребят и за всех, кто нам помогал.

Особенно хочу отметить тренерский и административный штабы, которые работали днем и ночью, готовили футболистов. Большое спасибо моим помощникам и, конечно, подопечным.

Это 14 патриотов России, которые любят нашу страну и уважают ее. На этом чемпионате они сделали все возможное, чтобы порадовать родину», – заявил Лихачев.

«Вы же видели первый матч с США. У нас просто тряслись коленки. Плюс начало задержалось, церемония открытия вышла долгой. Было непросто. К счастью, тогда удалось одержать победу.

Всегда говорю ребятам, что стартовый поединок важен с точки зрения результата. Можно играть не лучшим образом, но главное – взять верх. А дальше мы уже прибавляли с каждой встречей.

Поверьте, это ключевое на крупных турнирах. К заключительному противостоянию группового этапа подошли в форме, которая позволила подняться на вершину», – сказал тренер.

«С Японией было очень сложно играть. К счастью, ребята сделали то, о чем я их просил.

А вот в полуфинале получилось далеко не все. Это в том числе связано с кадровыми проблемами, тогда как финал провели практически в идеальном составе», – добавил тренер. 

🏆 Россия – чемпион мира в пляжном футболе! Убрали японцев в финале и взяли третье золото в истории

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