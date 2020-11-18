Генсек УАФ о бойкоте Украиной ЧМ по пляжному футболу в России: «Я против поездки, но решение будет коллегиальным»

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола ( ) Юрий Записоцкий высказался о возможном отказе сборной участвовать в чемпионате мира по пляжному футболу, который пройдет в России.

«На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России.

Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие.

Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после », – сказал Записоцкий.

Финальная часть турнира пройдет с 19 по 29 августа в Москве.