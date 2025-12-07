5

Джеймс Харден вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА

Джеймс Харден вписал свое имя в историю НБА.

Звезда «Клипперс» Джеймс Харден в субботу вошел в Топ-10 самых результативных игроков НБА всех времен, обогнав Кармело Энтони.

В матче с «Миннесотой» (106:109) Хардену нужно было набрать 21 очко, чтобы превзойти Энтони (28 289 очков). В первой половине он записал на свой счет 19, а после перерыва обогнал прославленного форварда благодаря двум штрафным в третьей четверти. В сумме он набрал 34 очка, доведя общее количество за карьеру до отметки 28 303.

На 9-м месте в списке легендарный центровой Шакил О’Нил с 28 596 очками.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoШакил О′Нил
logoКармело Энтони
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В сети появилось видео с пренебрежительным высказыванием Лю о Крисе Поле во время тренировки
6 декабря, 05:13Видео
Скаут НБА: «У Джеймса Хардена нейтральная ценность, у Кавая Ленарда – отрицательная»
5 декабря, 17:45
Джеймс Харден был против прихода Криса Пола в «Клипперс»
5 декабря, 17:10
Менеджер НБА: «Нам надо собрать общую конференцию без Сэма Прести и придумать, как починить «Клипперс»
5 декабря, 15:59
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Оклахома» точно обновит рекорд 73-9. Может закончить с 80-2»
2 минуты назад
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
15 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
26 минут назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
35 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
45 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
57 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео