Джеймс Харден вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА
Джеймс Харден вписал свое имя в историю НБА.
Звезда «Клипперс» Джеймс Харден в субботу вошел в Топ-10 самых результативных игроков НБА всех времен, обогнав Кармело Энтони.
В матче с «Миннесотой» (106:109) Хардену нужно было набрать 21 очко, чтобы превзойти Энтони (28 289 очков). В первой половине он записал на свой счет 19, а после перерыва обогнал прославленного форварда благодаря двум штрафным в третьей четверти. В сумме он набрал 34 очка, доведя общее количество за карьеру до отметки 28 303.
На 9-м месте в списке легендарный центровой Шакил О’Нил с 28 596 очками.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
