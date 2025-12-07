Джеймс Харден вышел на 10-е место по набранным очкам в НБА

Джеймс Харден вписал свое имя в историю НБА.

Звезда «Клипперс » Джеймс Харден в субботу вошел в Топ-10 самых результативных игроков НБА всех времен, обогнав Кармело Энтони .

В матче с «Миннесотой» (106:109) Хардену нужно было набрать 21 очко, чтобы превзойти Энтони (28 289 очков). В первой половине он записал на свой счет 19, а после перерыва обогнал прославленного форварда благодаря двум штрафным в третьей четверти. В сумме он набрал 34 очка, доведя общее количество за карьеру до отметки 28 303.

На 9-м месте в списке легендарный центровой Шакил О ’Нил с 28 596 очками.