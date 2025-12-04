Разыгрывающий Рэйджей Деннис подпишет двусторонний контракт с «Клипперс»
«Клипперс» нашли разыгрывающего.
24-летний защитник Рэйджей Деннис (188 см) присоединится к «Клипперс». Клуб согласовал двусторонний контракт.
Деннис набирал 4,9 очка, 1,6 подбора и 2 передачи за 12,9 минуты в среднем за «Индиану» в этом сезоне, но был отчислен в конце ноября.
Ради подписания «Клипперс» отчислят 24-летнего форварда Джамила Телфорта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
