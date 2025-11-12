4

Джа Морэнт: «Был неприятно поражен количеством своих потерь»

Джа Морэнт прокомментировал неудачную игру с «Никс».

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт допустил 8 потерь при 10 передачах и 16 очках (4 из 14 с игры, 2 из 6 из-за дуги) в матче с «Нью-Йорком» (120:133).

После первой половины «Гриззлис» уступали на 19 очков.

«Был неприятно поражен в перерыве, когда понял, сколько у меня потерь. Некоторые стали результатом плохих передач. Но некоторые даже сложно объяснить.

Постоянно шел в проход прямо в самую рубку под кольцом. Мне нужно лучше ловить момент, когда защита концентрируется на мне и можно сбросить мяч на периметр.

Как только мы выстроили защитные порядки и начали аккуратнее обращаться с мячом, мы стали отыгрываться, легко понять, насколько это важно.

Тренер в перерыве сказал, что у них было на 14-15 попыток больше. Так победить тяжело», – признался Морэнт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Grind City Media
logoДжа Морэнт
logoНБА
logoМемфис
logoНью-Йорк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 28+11 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Голден Стэйт», у Дёмина 16+4+5 в проигранной встрече «Нетс» с «Рэпторс» и другие результаты
сегодня, 06:38
32 очка и 10 передач Джейлена Брансона помогли «Никс» обыграть «Гриззлис»
сегодня, 04:50Видео
Нью-Йорк – Мемфис – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 12 ноября 2025
вчера, 22:11Пользовательская новость
Главные новости
Евролига. «Олимпиакос» принимает «Жальгирис», «Бавария» встретится с «Барселоной»
4 минуты назадLive
Нико Харрисон призывал Энтони Дэвиса вернуться на площадку, игнорируя риск разрыва «ахилла»
29 минут назад
Леброн Джеймс примет участие в тренировке «5 на 5» в фарм-клубе «Лейкерс»
50 минут назад
Единая лига ВТБ. Трипл-дабл Айзейи Вашингтона (41+11+10) помог «Пари НН» обыграть «Автодор» в двойном овертайме. «Зенит» победил МБА-МАИ
сегодня, 18:22
Клэй Томпсон отказал «Лейкерс» ради игры с Лукой Дончичем в «Далласе» (The Athletic)
сегодня, 18:13
Журналист Аллен Стайлз: «Что касается Домантаса Сабониса, есть одна калифорнийская команда, которая вполне может проявить к нему интерес»
сегодня, 17:39
НБА. «Лейкерс» сыграют с «Оклахомой», «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 17:06
Дайсон Дэниэлс: «Шэй Гилджес-Александер – самый сложный оппонент в моей карьере»
сегодня, 16:54
Акилле Полонара вернулся домой после месяцев госпитализации
сегодня, 16:29Фото
У Дариуса Гарлэнда диагностирован ушиб пальца левой ноги, сроки возвращения неизвестны
сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Необходимо продолжать работать и найти психологическую стойкость, чтобы выбраться из этой полосы»
10 минут назад
Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Литкабелис» встречается «Тюрк Телекомом» и другие матчи
22 минуты назадLive
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
сегодня, 13:18
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Дертону»
сегодня, 11:58
Джей Джей Редик выставил на продажу свой пентхаус в Бруклине за 6,2 миллиона
сегодня, 11:40Фото
Форвард Джей Ти Тор присоединился к «Реджо-Эмилии»
сегодня, 09:55Фото
Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»
сегодня, 09:45
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
вчера, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
вчера, 20:25