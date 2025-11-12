Джа Морэнт: «Был неприятно поражен количеством своих потерь»

Джа Морэнт прокомментировал неудачную игру с «Никс».

Разыгрывающий «Мемфиса » Джа Морэнт допустил 8 потерь при 10 передачах и 16 очках (4 из 14 с игры, 2 из 6 из-за дуги) в матче с «Нью-Йорком » (120:133).

После первой половины «Гриззлис» уступали на 19 очков.

«Был неприятно поражен в перерыве, когда понял, сколько у меня потерь. Некоторые стали результатом плохих передач. Но некоторые даже сложно объяснить.

Постоянно шел в проход прямо в самую рубку под кольцом. Мне нужно лучше ловить момент, когда защита концентрируется на мне и можно сбросить мяч на периметр.

Как только мы выстроили защитные порядки и начали аккуратнее обращаться с мячом, мы стали отыгрываться, легко понять, насколько это важно.

Тренер в перерыве сказал, что у них было на 14-15 попыток больше. Так победить тяжело», – признался Морэнт.