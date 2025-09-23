Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн
Легендарный центровой посетил вечеринку создателя контента для взрослых.
Софи Рэйн в своих соцсетях поделилась видео и фото с Шакилом О′Нилом, который посетил праздник по случаю дня рождения девушки и поработал диджеем.
Недавно Рэйн, которой исполнился 21 год, призналась, что заработала более 82 млн долларов, причем 43 млн только в 2024 году.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети OnlyFans-модели Софи Рэйн
