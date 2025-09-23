Видео
2

Шакил О′Нил выступил диджеем на дне рождения OnlyFans-модели Софи Рэйн

Легендарный центровой посетил вечеринку создателя контента для взрослых.

Софи Рэйн в своих соцсетях поделилась видео и фото с Шакилом О′Нилом, который посетил праздник по случаю дня рождения девушки и поработал диджеем.

Недавно Рэйн, которой исполнился 21 год, призналась, что заработала более 82 млн долларов, причем 43 млн только в 2024 году.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети OnlyFans-модели Софи Рэйн
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шак – ходячий мем. В баскетболе, на телевидении и в быту
2119 сентября, 16:08
Шакил О′Нил оплатит похороны четырех детей, погибших при пожаре
416 сентября, 08:10
Шакил О’Нил об одной из самых глупых ошибок: «Купил «Феррари», потратил кучу денег на расширение под себя, почти не езжу на ней»
515 сентября, 06:44
Главные новости
Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен – посмешище»
5 минут назад
Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»
9 минут назад
Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в «Тандер» в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2-3 титула»
324 минуты назад
Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»
38 минут назад
Шэмс Чарания о будущем Леброна: «Важны максимизация поддержки в «Лейкерс» прямо сейчас и ситуация с Брайсом в 2026-м»
51 минуту назад
Ивица Зубац работает над средним броском и игрой против сдваиваний
57 минут назад
Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА
4сегодня, 05:02
Зайон Уильямсон находится в хорошей форме и демонстрирует лидерские качества
10сегодня, 04:51
Экс-игрок НБА Джордан Кроуфорд считает Майкла Бизли более значимым в баскетболе, чем ШГА
3сегодня, 04:33
Бен Симмонс похвастался фотографиями пойманных рыб
9сегодня, 04:24Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дрю Холидэй: «Лиллард написал мне, что нынешние «Блэйзерс» имеют шанс стать очень хорошей командой»
сегодня, 05:13
Василие Мицич – самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»
1вчера, 20:20
Кара Лоусон возглавила женскую сборную США по баскетболу
вчера, 18:20Фото
Паком Дадье – главный кандидат на обмен из «Никс» (The Athletic)
вчера, 16:42
Стали известны зарплаты игроков «Маккаби Тель-Авив» за сезон-2025/26
2вчера, 16:20
Джош Бостик стал помощником главного тренера «Хьюстона»
вчера, 15:59
«Альба» уменьшила фонд зарплат на 4 миллиона евро
вчера, 15:18
«Олимпиакос» не будет подписывать контракт с Кристом Кумадже
вчера, 14:54
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Галатасараем»
вчера, 14:03
Трехкратный чемпион НБА Патрик Маккоу может продолжить карьеру в Европу
1вчера, 13:45