Никола Топич об «Оклахоме»: «Просто быть частью этой команды – невероятное чувство»

Никола Топич готов к первому полноценному сезону в НБА.

20-летний баскетболист, выбранный под 12-м номером на драфте-2024, пропустил чемпионский сезон «Тандер» из-за разрыва передней крестообразной связки. После успешной реабилитации и участия в Летней лиге игрок получил медицинское разрешение для полноценных тренировок.

«Сам факт, что я снова могу играть в любимый баскетбол – уже невероятен. Сначала было непривычно: я думал, чем заняться – спать, есть, тренироваться? Но потом вошел в ритм, и с каждым днем становится лучше.

Играть рядом с такими парнями и быть частью этой команды – невероятное чувство.

Каждый из партнеров дает мне советы и помогает. С нетерпением жду, чтобы узнать всех поближе и сделать все, чтобы мы выиграли как можно больше матчей», – отметил сербский разыгрывающий.

