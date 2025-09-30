0

Джейлин Уильямс станет последним игроком в истории НБА, выступающим под номером «6»

Только один игрок в НБА носит майку с шестым номером.

НБА объявила о закреплении номера «6» за Биллом Расселлом в 2022 году после смерти легендарного баскетболиста. Игроки, уже носившие этот номер, могли сохранить его до конца карьеры.

После ухода Деандре Джордана из «Денвера» Уильямс остался единственным активным игроком лиги с шестеркой на майке. Когда он завершит карьеру, номер будет окончательно выведен из обращения во всей НБА.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле

