Джейлин Уильямс станет последним игроком в истории НБА, выступающим под номером «6»
Только один игрок в НБА носит майку с шестым номером.
НБА объявила о закреплении номера «6» за Биллом Расселлом в 2022 году после смерти легендарного баскетболиста. Игроки, уже носившие этот номер, могли сохранить его до конца карьеры.
После ухода Деандре Джордана из «Денвера» Уильямс остался единственным активным игроком лиги с шестеркой на майке. Когда он завершит карьеру, номер будет окончательно выведен из обращения во всей НБА.
В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости