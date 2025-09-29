Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26

Судьи больше не будут выносить предупреждения перед тем, как фиксировать технический фол за неспортивное поведение или симуляцию. Предупреждения сохранятся для таких ситуаций, как затяжка игры, махание рукой перед глазами бросающего, а также отвлечение бросающего громкими криками, топанием или хлопками в непосредственной близости от него.