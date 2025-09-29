Евролига представила изменения в правилах на сезон-2025/26
Судьи больше не будут выносить предупреждения перед тем, как фиксировать технический фол за неспортивное поведение или симуляцию. Предупреждения сохранятся для таких ситуаций, как затяжка игры, махание рукой перед глазами бросающего, а также отвлечение бросающего громкими криками, топанием или хлопками в непосредственной близости от него.
Тренеры будут автоматически дисквалифицированы, если они или любой зарегистрированный член команды на скамейке запасных выйдут на площадку во время быстрого прорыва соперника. Если тренер или член команды со скамейки помешает быстрому прорыву соперника, выбегая вдоль боковой линии или чрезмерно протестуя, судьи назначат технический фол после завершения игрового эпизода.
Евролига также вводит новые ситуации, в которых может использоваться система мгновенного повтора.
Нарушения 8 секунд теперь могут быть пересмотрены судьями с помощью повтора в последние 2 минуты четвертого четверти и овертайма, если нарушение было зафиксировано. Тренеры могут оспаривать (брать челлендж) такие нарушения в любой момент игры, при условии, что нарушение 8 секунд было зафиксировано.
Теперь судьям разрешено проверять, какому игроку записан персональный фол. Судьи могут использовать систему повтора, чтобы подтвердить личность игрока, совершившего фол, если есть потенциальная ошибка в протоколе, в любой момент матча. Тренеры не могут оспаривать проверку личности игрока, совершившего фол.