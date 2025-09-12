Коби Уайт будет добиваться контракта с зарплатой более 30 миллионов долларов

Защитник «Чикаго» рассчитывает заключить выгодное соглашение следующим летом.

Инсайдер Джейк Фишер не ожидает, что Коби Уайт продлит контракт с «Чикаго », так как игрок может получить большие деньги в качестве свободного агента.

По информации источников Фишера, в лиге уже говорят о том, что Уайт будет добиваться контракта с зарплатой выше 30 миллионов долларов.

В контракте 25-летнего защитника остался один сезон с зарплатой в 12,9 миллиона долларов.

В сезоне-2024/25 Уайт принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 20,4 очка (45,3% с игры, 37% из-за дуги), 3,7 подбора и 4,5 передачи.