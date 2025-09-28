Шакил О′Нил: «Маггси Богз пугал меня»

Шакил О′Нил поделился мнением о Яо Мине и Маггси Богзе.

«Яо был очень ловким и проворным. Он умел играть как под кольцом, так и на дистанции, и если бы не травмы, он мог бы войти в пятерку лучших центровых в истории», – считает легенда НБА .

4-кратный чемпион лиги также признался, что его пугала перспектива игры против 160-сантиметрового Маггси Богза .

«Я никогда раньше этого не говорил, но Маггси Богз меня пугал. Стоило мне начать ведение, как он тут же появлялся. Сначала мне приходилось бороться с Алонзо Морнингом, а теперь еще надо беспокоиться об этом маленьком шустром парне, похожем на Супермена, который пытается украсть мяч», – рассказа О’Нил.