Шакил О′Нил: «Маггси Богз пугал меня»
Шакил О′Нил поделился мнением о Яо Мине и Маггси Богзе.
«Яо был очень ловким и проворным. Он умел играть как под кольцом, так и на дистанции, и если бы не травмы, он мог бы войти в пятерку лучших центровых в истории», – считает легенда НБА.
4-кратный чемпион лиги также признался, что его пугала перспектива игры против 160-сантиметрового Маггси Богза.
«Я никогда раньше этого не говорил, но Маггси Богз меня пугал. Стоило мне начать ведение, как он тут же появлялся. Сначала мне приходилось бороться с Алонзо Морнингом, а теперь еще надо беспокоиться об этом маленьком шустром парне, похожем на Супермена, который пытается украсть мяч», – рассказа О’Нил.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
