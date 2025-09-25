0

«Мемфис» просмотрит защитника Чарли Брауна

Чарли Браун присоединился к «Мемфису».

28-летний защитник, предположительно, подписал соглашение по схеме Exhibit 10.

Браун не был выбран на драфте и провел 4 года в НБА, выступая за «Филадельфию», «Атланту», «Оклахому», «Нью-Йорк» и «Даллас». На его счету 49 официальных матчей.

В прошлом сезоне Браун играл только в лиге развития, набирая 12,3 очка, 3,7 подбора, 2,2 передачи и 2,4 перехвата в среднем за фарм-клуб «Рэпторс».

Виталий Ясеневич
Майкла Скотто
