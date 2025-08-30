«Селтикс» не исключают обмен Анферни Саймонса

«Бостон» изучает варианты обмена защитника Анферни Саймонса перед началом сезона.

Летом руководство «кельтов» сосредоточилось на сокращении зарплатной нагрузки. Кроме того, в составе «Бостона» уже есть глубокая ротация защитников, поэтому клубу сложно гарантировать Саймонсу значительное игровое время.

Несмотря на стабильную результативность игрока, клуб сталкивается с трудностями при попытках обменять его истекающий контракт. Так как необходимость уравнивания зарплат сильно ограничивает варианты для «Селтикс».

Выступая за «Портленд» в прошлом сезоне, Саймонс в среднем набирал 19,3 очка и делал 4,8 передачи за игру.