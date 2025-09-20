Видео
1

14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца

Канадский школьник поражает своими габаритами.

В сети появилось видео, на котором 229-сантиметровый Готье реализует трехочковые, но испытывает трудности с данками.

Этим летом 14-летний баскетболист участвовал в Кубке Америки (U16) за сборную Канады и помог команде завоевать «серебро». Готье принял участие в 6 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 4,3 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Overtime в соцсети X
logoюниорская сборная Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»
11 минут назад
«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него
44 минуты назад
Агент Куминги: «Есть большой шанс, что Джонатана обменяют, и это произойдет в середине сезона»
1сегодня, 11:35
Стивен Эй Смит: «Слишком часто парни, которые не играли, ведут себя так, будто они все знают»
1сегодня, 10:50
«Я не так часто менял кроссовки, потому что у меня не так много дерьмовых четвертей». Леброн Джеймс рассказал о своих суевериях и предматчевых ритуалах
сегодня, 09:50
Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»
13сегодня, 09:23
Гилберт Аренас о «Клипперс»: «Никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме»
12сегодня, 08:55
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»
2сегодня, 08:30Фото
Джордан Лойд перешел из «Монако» в «Анадолу Эфес»
сегодня, 08:17Фото
Бекки Хэммон об Эйже Уилсон: «Лучшая из всех, кто ходил по этой планете»
сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
вчера, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30
Деннис Смит имеет минимальные шансы на место в составе «Мэверикс»
2вчера, 13:45
Деджонте Мюррэй отправил 600 долларов фанату, чтобы помочь ему начать бизнес по стрижке газонов
2вчера, 12:03
Шарунас Ясикявичюс: «Нам нужно забыть о прошлом сезоне. Трофей уже в музее и останется там»
вчера, 11:44