14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
Канадский школьник поражает своими габаритами.
В сети появилось видео, на котором 229-сантиметровый Готье реализует трехочковые, но испытывает трудности с данками.
Этим летом 14-летний баскетболист участвовал в Кубке Америки (U16) за сборную Канады и помог команде завоевать «серебро». Готье принял участие в 6 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 4,3 подбора.
