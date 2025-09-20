14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца

Канадский школьник поражает своими габаритами.

В сети появилось видео, на котором 229-сантиметровый Готье реализует трехочковые, но испытывает трудности с данками.

Этим летом 14-летний баскетболист участвовал в Кубке Америки (U16) за сборную Канады и помог команде завоевать «серебро». Готье принял участие в 6 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 4,3 подбора.