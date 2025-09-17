0

Майкл Мэлоун продолжит работу аналитиком ESPN в сезоне-2025/26

Экс-тренер «Денвера» продолжит карьеру на телевидении в новом сезоне.

Майкл Мэлоун, приведший «Наггетс» к чемпионству НБА в 2023 году, продолжит работать в медиа и останется аналитиком ESPN на сезон-2025/26.

Он присоединился к телеканалу в прошлом году после увольнения из «Денвера» и сразу стал одним из экспертов во время матчей плей-офф.

Мэлоун покинул «Наггетс» за три игры до конца регулярного чемпионата-2024/25. Команду возглавил Дэвид Адельман, под руководством которого «Наггетс» вышли во второй раунд плей-офф, где уступили будущему чемпиону – «Оклахоме».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo
