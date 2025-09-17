Сергей Богуславский: «Задача «Пармы» – уверенно выйти в плей-офф и регулярно навязывать борьбу грандам. А также попытаться выйти во второй раунд»

Сергей Богуславский очертил планы «Бетсити Пармы» на сезон-2025/26.

«Сложно при наличии четырех топ-клубов говорить, что мы гарантируем себе место в призовой тройке. Но хотелось бы начать за это бороться.

Прошедший сезон оказался не таким успешным, как хотелось бы. Только в последний день прыгнули на восьмую ступеньку плей-офф. Болельщики явно ожидали другого.

Поэтому перед игроками стоит задача уверенно выйти в плей-офф и регулярно навязывать борьбу грандам. А также попытаться выйти во второй раунд.

Должны отдаваться на 100%, играть с предельной самоотдачей, не ходить опустив руки. Болельщики это не принимают», – поделился президент «Пармы».