Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА-2025

Пейдж Бекерс получила титул новичка года в женской НБА по итогам голосования.

Разыгрывающая «Далласа » набирала в среднем 19,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора за матч, продемонстрировав одну из самых ярких дебютных кампаний в истории лиги.

За Бекерс проголосовали 70 из 72 представителей медиа, лишь два голоса достались Соне Ситрон из «Вашингтона».