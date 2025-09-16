Пейдж Бекерс – новичок года женской НБА-2025
Пейдж Бекерс получила титул новичка года в женской НБА по итогам голосования.
Разыгрывающая «Далласа» набирала в среднем 19,2 очка, 5,4 передачи и 3,9 подбора за матч, продемонстрировав одну из самых ярких дебютных кампаний в истории лиги.
За Бекерс проголосовали 70 из 72 представителей медиа, лишь два голоса достались Соне Ситрон из «Вашингтона».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница WNBA в соцсети X
