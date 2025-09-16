«Зенита» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
Антипов присоединился к красноярскому клубу.
«Енисей» объявил о переходе форварда Артема Антипова (20 лет, 201 см) на правах аренды из «Зенита».
Антипов с 2018 года он находится в системе петербуржского клуба. С 2022 года он выступал за «Зенит-2» в Суперлиге, а в прошлом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ в составе «Пари Нижний Новгород».
Антипов принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 5,8 очка и 3,3 подбора за 18 минут на площадке. Вместе с нижегородцами он стал серебряным призером Кубка России, в котором провел 4 игры, принося своей команде 4,3 очка и 3 подбора за 16 минут на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости