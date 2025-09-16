«Зенита» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»

Антипов присоединился к красноярскому клубу.

«Енисей » объявил о переходе форварда Артема Антипова (20 лет, 201 см) на правах аренды из «Зенита ».

Антипов с 2018 года он находится в системе петербуржского клуба. С 2022 года он выступал за «Зенит-2» в Суперлиге, а в прошлом сезоне дебютировал в Единой лиге ВТБ в составе «Пари Нижний Новгород».

Антипов принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 5,8 очка и 3,3 подбора за 18 минут на площадке. Вместе с нижегородцами он стал серебряным призером Кубка России, в котором провел 4 игры, принося своей команде 4,3 очка и 3 подбора за 16 минут на площадке.