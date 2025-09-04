«Енисей» объявил о подписании защитника Доминика Артиса
Доминик Артис присоединился к «Енисею».
Красноярский клуб нашел замену Крэйгу Рэндаллу, сотрудничество с которым у команды не сложилось.
«Енисей» подписал 32-летнего американского защитника (191 см).
Прошлый сезон Артис провел в «Страсбуре», набирая 13,5 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1,3 перехвата за 28,7 минуты в чемпионате Франции.
За свою карьеру защитник выступал в Польше, Боснии и Герцоговине, Италии, Словении, Греции, Франции и Турции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости