«Енисей» объявил о подписании защитника Доминика Артиса

Доминик Артис присоединился к «Енисею».

Красноярский клуб нашел замену Крэйгу Рэндаллу, сотрудничество с которым у команды не сложилось.

«Енисей » подписал 32-летнего американского защитника (191 см).

Прошлый сезон Артис провел в «Страсбуре», набирая 13,5 очка, 2,7 подбора, 3,5 передачи и 1,3 перехвата за 28,7 минуты в чемпионате Франции.

За свою карьеру защитник выступал в Польше, Боснии и Герцоговине, Италии, Словении, Греции, Франции и Турции.