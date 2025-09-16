Видео
0

Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам

Эмоции переполняли главного тренера сборной Турции.

Турецкая команда вернулась домой, привезя с собой серебряные медали Евробаскета-2025.

В своей речи, обращенной к болельщикам, Атаман попросил у них прощения и выразил уверенность в том, что «эти игроки, вернувшие турецкий баскетбол на вершину Европы, скоро принесут этот кубок обратно в нашу страну».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Эргин Атаман
logoЕвробаскет-2025
logoБаскетбол - видео
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деннис Шредер во время празднования «золота» Евробаскета: «Атаман, иди #####! Лучший тренер? Хрен там!»
12вчера, 16:31
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2вчера, 15:19
Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»
1вчера, 05:27
Главные новости
Алекс Мумбру снова госпитализирован
33 минуты назад
«Что ты за мышь? Что ты за ничтожество?» Адис Бечирагич раскритиковал игроков, отказавшихся выступать за сборную Боснии и Герцеговины
453 минуты назад
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
5сегодня, 08:46
Шакил О′Нил оплатит похороны четырех детей, погибших при пожаре
4сегодня, 08:10
Джош Гидди присоединился к тренировкам «Панатинаикоса» в Австралии
1сегодня, 07:27Видео
Байрон Скотт о запросах баскетболисток WNBA на зарплаты на уровне коллег из НБА: «Нужно быть более реалистичными. Вы не приносите дохода»
4сегодня, 07:21
Драфт-инсайдер о Егоре Дёмине: «Нетс» пошли на очень просчитанный риск с игроком, который отлично вписывается в современную НБА»
2сегодня, 07:08
Байрон Скотт считает, что СМИ и болельщики должны воздерживаться от споров о величайшем игроке: «Вы не провели ни одного матча в НБА»
11сегодня, 06:59
Трэй Янг об участии в поворотном моменте в карьере Бена Симмонса: «Я лишь делал вид, что готов прыгать и попытаться заблокировать его»
4сегодня, 06:43
«Хьюстон» и Кевин Дюрэнт приближаются к продлению контракта (Уилл Гиллори)
3сегодня, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
сегодня, 06:40Видео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
1сегодня, 06:14
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
12вчера, 17:14
Игроки сборной Германии получат по 30 тысяч евро за «золото» Евробаскета
вчера, 16:45
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл «Бешикташ»
вчера, 16:15