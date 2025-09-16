Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам
Эмоции переполняли главного тренера сборной Турции.
Турецкая команда вернулась домой, привезя с собой серебряные медали Евробаскета-2025.
В своей речи, обращенной к болельщикам, Атаман попросил у них прощения и выразил уверенность в том, что «эти игроки, вернувшие турецкий баскетбол на вершину Европы, скоро принесут этот кубок обратно в нашу страну».
