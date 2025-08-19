0

Рашард Льюис присоединился к «Сан-Антонио» в качестве тренера по развитию игроков

Льюис пополнил тренерский штаб «Сперс».

Двукратный участник Матча всех звезд Рашард Льюис получил должность тренера по развитию игроков в «Сан-Антонио».

В Летней лиге этого года чемпион НБА-2013 помогал «Сперс» в качестве приглашенного тренера.

В сезоне-2022/23 Льюис работал ассистентом главного тренера в «Детройте».

За 16 сезонов игроцкой карьеры 32-й пик драфта-1998 принял участие в 1049 матчах за «Сиэтл», «Орландо», «Вашингтон» и «Майами», набирая в среднем 14,9 очка, 5,2 подбора и 1,1 перехвата за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
