Тайрон Лю о Роузе и Уэйде в «Кэвс»: «Если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить»

Бывший тренер «Кливленда» объяснил, почему звездное сочетание не сработало.

«Леброн дал им полную свободу делать все, что они хотят. Они пытались притереться друг к другу, но проблема с пространством на площадке, с бросками – все эти компоненты сыграли свою роль. Они просто не подходили друг другу. Они все еще могли играть, просто с баскетбольной точки зрения это было не лучшее сочетание. Вот почему у нас не получилось. Но если бы у меня было немного больше времени, я бы смог все исправить», – сказал Лю.

В последний сезон Леброна Джеймса в «Кэвальерс» клуб добавил в состав Дуэйна Уэйда и Деррика Роуза .

Уэйд набирал в среднем карьерно низкие 11,2 очка за игру при 45,5% реализации бросков. Роуз приносил команде всего 9,8 очка и 1,6 передачи за игру при 43,9% реализации бросков, приняв участие всего в 16 матчах.

Перед трейд-дедлайном 2018 года «Кэвс» имели результат 31-22 и в итоге расстались и с Уэйдом, и с Роузом после половины сезона.