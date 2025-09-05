Алекс Мумбру прилетел в Ригу со сборной Германии и участвует в подготовке к плей-офф
Алекс Мумбру вернулся к работе.
Главный тренер сборной Германии пропустил групповой этап из-за последствий острой инфекции. Мумбру присоединился к команде и вместе с ней прилетел в четверг в Ригу, где пройдет плей-офф турнира. Мумбру готовит сборную ко встрече с Португалией.
В его отсутствие немцы выиграли группу с результатом 5-0.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
