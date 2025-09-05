Алекс Мумбру прилетел в Ригу со сборной Германии и участвует в подготовке к плей-офф

Алекс Мумбру вернулся к работе.

Главный тренер сборной Германии пропустил групповой этап из-за последствий острой инфекции. Мумбру присоединился к команде и вместе с ней прилетел в четверг в Ригу, где пройдет плей-офф турнира. Мумбру готовит сборную ко встрече с Португалией.

В его отсутствие немцы выиграли группу с результатом 5-0.