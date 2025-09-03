Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»

Гершон Ябуселе рассказал о матче с Польшей.

Французский форвард добыл своей сборной нужную победу (83:76), набрав 36 очков.

«Мы поговорили с тренером и партнерами, они попросили меня больше участвовать в ходе матча, брать игру на себя.

Знаю, что мне нужно постоянно быть агрессивным, для команды и для себя. Пытался найти нужный ритм и обеспечить энергией всех.

Нам было очень важно продемонстрировать другой уровень настроя. Мы были достаточно энергичными, сохраняли концентрацию. Партнеры здорово находили меня, а я набирал очки, но главной стала победа», – заявил Ябуселе.