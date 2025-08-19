В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды

Игрок NCAA погиб в результате инцидента на воде.

Форвард Дэн Майар, выступавший за команду университета Омаха в NCAA , погиб в США в субботу.

По данным Fox News, 22-летний баскетболист плавал в водоеме в Херримане, штат Юта, вместе с другом. Они начали тонуть. Друг сумел добраться до берега, но вернулся, чтобы помочь Майару, который ушел под воду.

Позже тело Майара было обнаружено спасателями.

В прошлом сезоне Майар выступал за университет Северная Дакота, набирал в среднем 6,3 очка и 4,0 подбора за матч.