В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
Игрок NCAA погиб в результате инцидента на воде.
Форвард Дэн Майар, выступавший за команду университета Омаха в NCAA, погиб в США в субботу.
По данным Fox News, 22-летний баскетболист плавал в водоеме в Херримане, штат Юта, вместе с другом. Они начали тонуть. Друг сумел добраться до берега, но вернулся, чтобы помочь Майару, который ушел под воду.
Позже тело Майара было обнаружено спасателями.
В прошлом сезоне Майар выступал за университет Северная Дакота, набирал в среднем 6,3 очка и 4,0 подбора за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fox News
