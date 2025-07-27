«Лейкерс» подписали Аугустаса Марчюлениса, Эрика Диксона, Ар Джея Дэвиса и Артура Калума на контракты Exhibit 10

4 игрока попытаются поборются за место в составе команды.

«Лейкерс » объявили о заключении соглашений Exhibit 10 с защитником Аугустасом Марчюленисом (23 года, 193 см), форвардом Эриком Диксоном (24 года, 203 см), защитником Ар Джеем Дэвисом (23 года, 183 см), и форвардом Артуром Калума (23 года, 201 см).

Контракт типа Exhibit 10 (негарантированный, однолетний) позволяет клубу включить игрока в состав на период тренировочного лагеря и предсезонных матчей, давая тому возможность проявить себя и претендовать на место либо в основной команде, либо в ее фарм-клубе в G-лиге. В случае отчисления и последующего подписания контракта с фарм-клубом той же команды, игрок получит бонус в 85300 долларов, если проведет в составе 60 дней подряд.

Ар Джей Дэвис отыграл пять лет в университете Северной Каролины, набирая в среднем 15,6 очка за игру. В сезоне-2023/24 он был признан игроком года Атлантической конференции, когда его средняя результативность составила 21,2 очка за матч. Выступая за «Лейкерс» в Летней лиге в Лас-Вегасе, Дэвис в четырех играх набирал в среднем 8 очков.

Эрик Диксон в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром NCAA, набирая в среднем 23,3 очка. Проведя 5 лет в университете Виллановы, он является рекордсменом команды по количеству набранных очков за карьеру. Диксон не смог принять участие в Летней лиге из-за травмы стопы.

Артур Калума провел прошлый сезон в составе команды университета Техаса, где он в среднем набирал 12,3 очка и 7,5 подбора за игру. В Летней лиге Калума сыграл четыре матча, где за 12,3 минуты на паркете в среднем записывал на свой счет 4,5 очка и 2 подбора.

Аугустас Марчюленис отыграл четыре сезона в университете Сент-Мэри. В своем последнем сезоне он в среднем набирал 14,2 очка и 5,9 передачи за игру, а также дважды подряд (в 2024 и 2025 годах) признавался лучшим игроком Западной конференции. Марчюленис пропустил Летнюю лигу из-за травмы.