Джони Брум (22+13) и Марк Армстронг (22 очка, 4 из 8 из-за дуги) привели «Сиксерс» к победе над «Мэверикс»

«Филадельфия» обыграла «Даллас» (90:82).

В составе «Сиксерс» выделились форвард Джони Брум (22 года, 35-й номер драфта-2025) и защитник Марк Армстронг (21 год, 1 сезон в G-лиге).

Брум оформил дабл-дабл – 22 очка, 13 подборов, 2 перехвата, 1 блок-шот и 1 передача при 3 потерях. Форвард реализовал 8 из 19 бросков с игры и 4 из 11 из-за дуги.

Армстронг набрал 22 очка, 3 передачи на 3 потери и 2 перехвата при 8 точных из 16 бросков с игры и 4 из 8 из-за дуги.