«Сакраменто» подписал 2-летний контракт с Айзейей Стивенсом
Айзейя Стивенс стал игроком «Сакраменто».
«Кингз» подписали с разыгрывающим защитником (24 года, 183 см) двусторонний контракт на два года. Соглашение включает в себя максимальную гарантированную защиту в обоих сезонах.
Стивенс провел прошлый сезон на двустороннем контракте с «Майами», набирая 12,8 очка и 9,3 передачи в среднем за матч за команду G-лиги «Су-Фолс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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