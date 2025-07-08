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«Сакраменто» подписал 2-летний контракт с Айзейей Стивенсом

Айзейя Стивенс стал игроком «Сакраменто».

«Кингз» подписали с разыгрывающим защитником (24 года, 183 см) двусторонний контракт на два года. Соглашение включает в себя максимальную гарантированную защиту в обоих сезонах.

Стивенс провел прошлый сезон на двустороннем контракте с «Майами», набирая 12,8 очка и 9,3 передачи в среднем за матч за команду G-лиги «Су-Фолс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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