Ксения Козлова будет выступать в чемпионате Франции

Российская центровая присоединится к французскому клубу BLMA.

Новая команда Козловой в прошедшем сезоне чемпионата Франции заняла 4-е место в регулярке и вылетела из плей-офф в первом раунде.

Ксения Козлова (24 года, 191 см) провела 5 лет в NCAA. В прошедшем сезоне, выступая за James Madison Dukes, баскетболистка набирала в среднем 12,5 очка, 7,4 подбора и 0,6 передачи.