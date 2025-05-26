Ксения Козлова будет выступать в чемпионате Франции
Российская центровая присоединится к французскому клубу BLMA.
Новая команда Козловой в прошедшем сезоне чемпионата Франции заняла 4-е место в регулярке и вылетела из плей-офф в первом раунде.
Ксения Козлова (24 года, 191 см) провела 5 лет в NCAA. В прошедшем сезоне, выступая за James Madison Dukes, баскетболистка набирала в среднем 12,5 очка, 7,4 подбора и 0,6 передачи.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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