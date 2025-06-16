«Зенит» официально продлил контракт с Георгием Жбановым на 3 года
Защитник продолжит выступать за клуб из Санкт-Петербурга.
Обновленное соглашение с российским игроком будет действовать до конца сезона-2027/28.
В сезоне-2024/25 Жбанов (27 лет, 197 см) принял участие в 59 матчах (15 – в старте), набирая в среднем 6,9 очка, 3,4 подбора, 1,3 перехвата и 1,2 передачи за 20 минут на площадке. Также защитник стал участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ и попал в тройку претендентов на награду «Лучшему защищающемуся игроку».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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