Роберт Орри: «Моя статистика достойна Зала славы»
Роберт Орри считает, что соответствует критериям для попадания в Зал славы.
«Люди все время забывают, что Зал славы - это про твою баскетбольную карьеру, а не про то, что ты сделал в НБА.
Я знаю, что я делал на протяжении своей карьеры баскетболиста. Эта статистика достойна Зала славы», – сказал семикратный чемпион НБА в интервью TMZ Sports.
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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