Роберт Орри: «Моя статистика достойна Зала славы»

Роберт Орри считает, что соответствует критериям для попадания в Зал славы.

«Люди все время забывают, что Зал славы - это про твою баскетбольную карьеру, а не про то, что ты сделал в НБА.

Я знаю, что я делал на протяжении своей карьеры баскетболиста. Эта статистика достойна Зала славы», – сказал семикратный чемпион НБА в интервью TMZ Sports.