«Химки» официально сообщили об уходе Андрея Мальцева

Андрей Мальцев закончил работу в «Химках».

«От себя лично и от всего баскетбольного клуба «Химки» хочу выразить признательность Андрею Николаевичу за колоссальный труд, проделанный в прошедшие пять сезонов. Опыт, энергия и тренерский талант Андрея Николаевича помогли клубу выйти на новый виток развития в очень непростые для нас времена. Мы вместе строили новые «Химки», вместе побеждали. Мы желаем Андрею Николаевичу успешного продолжения карьеры и новых достижений!» – прокомментировал расставание президент клуба Дмитрий Голубков.

«Хочу выразить благодарность руководству клуба, всем сотрудникам, тренерскому штабу и игрокам за долгую совместную работу. Были как сложные моменты, так и моменты общей радости от успехов. Но главное, что на протяжении всего этого времени мы были сплоченным коллективом и вместе кропотливо работали ради побед баскетбольного клуба «Химки». Большое спасибо всем болельщикам, ваша поддержка не только на домашней площадке, но и на выезде, в любом уголке России, была для нас крайне ценна», – подытожил сотрудничество Мальцев.

«Химки» закончили сезон с бронзовыми медалями, уступив ЦСКА-2 в полуфинале.