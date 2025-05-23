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«Напрягся, когда увидел кого-то рядом с моей женой». Крис Пол неожиданно посетил вручение награды MVP Шэю Гилджес-Александеру

Крис Пол сделал сюрприз Шэю Гилджес-Александеру.

Ветеран лиги приехал на матч финала Запада, во время которого его бывший одноклубник и ученик получил трофей MVP.

«Для меня очень важно было побывать здесь. Лу Дорт попал в первую защитную сборную. Счастлив присутствовать на этой игре ШГА.

Они часть моей семьи. Ни за что не пропустил бы это событие. Особенно такой момент», – заявил Пол.

«Сначала я не понял, кто там сидит рядом с моей женой. Напрягся. Но потом узнал Криса. Это было очень круто. Потрясающе. Застало меня врасплох, сначала даже не поверил.

Он не просто старший брат, ментор, но и друг, на которого всегда можно было положиться. Первый человек в моей жизни, который добился того, о чем я мечтал. Полагался на его советы во всем: в баскетболе, бизнесе, отношениях с семьей, уходе за телом. Когда я был молод, ужасно питался, он научил меня делать это правильно и следить за своим здоровьем.

Столько деталей жизни игрока НБА остаются за кадром. Его советы были неоценимы», – поделился Гилджес-Александер.

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ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoОклахома-Сити
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logoКрис Пол
logoСан-Антонио
logoЛугенц Дорт
logoШэй Гилджес-Александер
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