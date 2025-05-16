Никола Йокич и Джамал Мюррэй набрали 54 очка в 6-м матче серии с «Тандер»

Лидеры «Наггетс» принесли команде победу – 119:107.

На счету Николы Йокича 29 очков, 9 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 14 подборов, 8 передач при 4 потерях, 2 перехвата и 1 блок за 40 минут.

Джамал Мюррэй должен был пропустить матч из-за болезни, но набрал 25 очков, 9 из 19 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 8 подборов и 7 передач при 5 потерях, а также блок за 42 минуты.

Лучшим у «Тандер» был Шэй Гилджес-Александер с 32 очками, 11 из 16 с игры, 6 передач при 2 потерях и 3 подбора за 35 минут.