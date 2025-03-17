Постер Артема Клименко – в десятке лучших моментов Лиги ВТБ
Самые яркие хайлайты матчей 10-16 марта в Единой лиге ВТБ.
Постер Артема Клименко, блок-шоты Дуэйна Бэйкона и Ройса Хэмма, данк Антониуса Кливленда, перехват и данк Тони Джекири, а также аллей-уп «Локо» вошли в лучшую десятку.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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