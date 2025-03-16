Пи Джей Вашингтон: «Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико»
Пи Джей Вашингтон призвал болельщиков «Далласа» поддержать команду.
«В конце концов, обмены произошли, и мы понимаем, что теперь у нас новая команда. Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико».
Мы просто хотим выходить и играть, а болельщики должны нас поддерживать», – сказал форвард «Мэверикс».
Сегодня «Даллас» проиграл «Филадельфии» на своей площадке со счетом 125:130. Вашингтон набрал 29 очков и сделал 12 подборов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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