Пи Джей Вашингтон: «Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико»

Пи Джей Вашингтон призвал болельщиков «Далласа» поддержать команду.

«В конце концов, обмены произошли, и мы понимаем, что теперь у нас новая команда. Нам надоело слушать всю эту чушь про «увольте Нико».

Мы просто хотим выходить и играть, а болельщики должны нас поддерживать», – сказал форвард «Мэверикс».

Сегодня «Даллас » проиграл «Филадельфии» на своей площадке со счетом 125:130. Вашингтон набрал 29 очков и сделал 12 подборов.