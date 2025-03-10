Георгий Жбанов и Девон Акун-Перселл – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
Лига ВТБ представила подборку лучших моментов матчей 3-9 марта.
На первых местах в Топ-10 оказались победный трехочковый Георгия Жбанова («Зенит») и данк Девона Акун-Перселла (УНИКС).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: VK видео, Единая Лига ВТБ
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