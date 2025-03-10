Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»
Бывший игрок НБА сравнил звезду «Лейкерс» с персонажем комиксов Marvel.
«Мы знаем Леброна, в нем есть немного от Росомахи. Он не выбывает из игры надолго. В истории лиги было мало игроков, которые восстанавливались быстрее, чем Джеймс. И именно для таких моментов они выменяли Луку. У них есть талант поколения на этот случай, а если Леброн захочет уйти, то Дончич подхватит знамя.
Это возможность для Луки привыкнуть быть лидером этой команды. И сейчас настало время «Магии Луки». Когда Брон вернется, Дончичу будет комфортно в роли вожака», – сказал Ричардсон.
Ожидается, что Леброн Джеймс пропустит 1-2 недели из-за травмы паха.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости