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Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»

Бывший игрок НБА сравнил звезду «Лейкерс» с персонажем комиксов Marvel.

«Мы знаем Леброна, в нем есть немного от Росомахи. Он не выбывает из игры надолго. В истории лиги было мало игроков, которые восстанавливались быстрее, чем Джеймс. И именно для таких моментов они выменяли Луку. У них есть талант поколения на этот случай, а если Леброн захочет уйти, то Дончич подхватит знамя.

Это возможность для Луки привыкнуть быть лидером этой команды. И сейчас настало время «Магии Луки». Когда Брон вернется, Дончичу будет комфортно в роли вожака», – сказал Ричардсон.

Ожидается, что Леброн Джеймс пропустит 1-2 недели из-за травмы паха.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
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