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Гилберт Аренас: «Дончич пока играет в любительском режиме»

Бывший игрок НБА задумался о потенциале Луки Дончича.

«Просто подумайте о потенциале Дончича. Мы говорим о парне, который все еще находится в режиме любителя. Ему 25 лет, и он в режиме любителя, он не на пике своей формы, он даже не во второй фазе своего развития. Он все еще пытается разобраться во всем этом... Это просто он и его природные способности», – сказал Аренас.

После появления словенца в составе «Лейкерс» уступили в 3 матчах из 12 и вышли на третье место в Западной конференции.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса
logoНБА
logoЛейкерс
logoГилберт Аренас
logoЛука Дончич
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