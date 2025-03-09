Гилберт Аренас: «Дончич пока играет в любительском режиме»

Бывший игрок НБА задумался о потенциале Луки Дончича.

«Просто подумайте о потенциале Дончича . Мы говорим о парне, который все еще находится в режиме любителя. Ему 25 лет, и он в режиме любителя, он не на пике своей формы, он даже не во второй фазе своего развития. Он все еще пытается разобраться во всем этом... Это просто он и его природные способности», – сказал Аренас .

После появления словенца в составе «Лейкерс » уступили в 3 матчах из 12 и вышли на третье место в Западной конференции.