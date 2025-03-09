Гилберт Аренас: «Дончич пока играет в любительском режиме»
Бывший игрок НБА задумался о потенциале Луки Дончича.
«Просто подумайте о потенциале Дончича. Мы говорим о парне, который все еще находится в режиме любителя. Ему 25 лет, и он в режиме любителя, он не на пике своей формы, он даже не во второй фазе своего развития. Он все еще пытается разобраться во всем этом... Это просто он и его природные способности», – сказал Аренас.
После появления словенца в составе «Лейкерс» уступили в 3 матчах из 12 и вышли на третье место в Западной конференции.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса
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