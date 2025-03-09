Энтони Дэвис: «Мы оба думали, что нас не могут обменять»

Центровой рассказал о своих эмоциях после обмена в «Даллас».

«В конечном счете это просто бизнес, я понимаю. Но я был больше шокирован, потому что не знал заранее, зачем им обменивать меня? Уверен, что и у Луки (Дончича ) было также. Мы оба думали, что нас не могут обменять, только если мы сами не попросим.

Сейчас все мое внимание сосредоточено на «Далласе ». Когда ты находишься рядом с командой, это помогает. Поэтому, когда мы с Максом (Кристи) прилетели сюда, я подумал: «Нужно пойти и познакомиться с командой». Моя семья не может последовать за мной сразу же. А когда ты один в отеле, ты начинаешь думать, разные мысли лезут в голову. Но если ты рядом с командой, то это помогает быстрее забыть о прошлом», – рассказал Дэвис.

Энтони Дэвис получил травму в первой же игре за «Даллас» 8 февраля и с тех пор не выходит на площадку.